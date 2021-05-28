Дзюдоистка Белодед потроллила подруг и сказала, кого ей не хватает

Украинская спортсменка-красавица радостно проводит время в компании коллег на олимпийской базе в Конче-Заспе и ждет еще одну подружку

Дарья Белодед очарована Испанией / Фото: Instagram

Даже самые знаменитые чемпионы умеют не только тренироваться, но и весело проводить время. Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед нашла момент для совместного фото с подругами. Сегодня девушка отметилась на олимпийской базе в Конче-Заспе.

Кстати, накануне Белодед отказалась ехать на чемпионат мира. Вместо турнира в Венгрии Даша в начале июня будет проводить тренировочный сбор в Карпатах.

Блондинка Белодед показала фотографию с улыбчивыми девчатами и заметила, что не хватает еще одной подруги – Юлии Гребеножко. Свои эмоции звездная дзюдоистка передала знаком сердечка.

А чуть ранее Дарья посмеялась над Лерой и Кристиной, поймав их за поеданием семечек. "К тренировке готовы", – весело резюмировала Белодед.

В тренде В семье Андрея Шевченко случилось горе

Напомним, 20-летняя киевлянка считается одной из главных надежд Украины на летних Олимпийских играх в Токио. Пройдут они с 23 июля по 8 августа.

На днях Белодед свела с ума испанского диджея, который признался ей в любви.

Смотрите, как Даша летала над водой: