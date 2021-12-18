Додала фарб, а фанати – у захваті: українська спортсменка показала себе у купальнику

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала своїх підписників у Instagram новим гарячим фото. Красуня вирішила додати трохи фарб у цей похмурий день

Марина Бех-Романчук у купальнику / Фото: Instagram

Легкоатлетка показала знімок, на якому вона позує в озері в яскраво-червоному купальнику.

"Тим часом, поки на вулиці сіро і немає снігу, хочеться трохи яскравих фарб", – підписала фотографію Марина.

Фанати у захваті від нового фото на стариці дівчини. До речі, відписують у коментарях як українці, так і іноземні шанувальники її таланту:

Вау

Дуже

Чудово

Atomic

Supet

Beautiful

Ти дуже красива

Я людина проста. Марина робить пост – я лайкаю

Заворожує

Шалено красива

Wonderful

До речі, спортсменка вже викладала фото з цієї серії. Раніше вона хвалилася, що знімок був зроблений без будь-яких фільтрів – це натуральна краса.

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