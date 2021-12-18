Добавила красок, а фанаты – в восторге: украинская спортсменка показала себя в купальнике

Легкоатлетка показала снимок, на котором она позирует в озере в ярко красном купальнике.
"Тем временем, пока на улице серо и нет снега, хочется немного ярких красок", – подписала снимок Марина.
Фанаты в восторге от нового фото на старнице девушки. К слову, отписывают в комментариях как украинцы, так и иностранные почитатели ее таланта:
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- Вау
- Очень
- Превосходно
- Atomic
- Supet
- Beautiful
- Ты очень красивая
- Я человек простой. Марина делает пост – я лайкаю
- Завораживает
- Безумно красивая
- Wonderful
Кстати спортсменка уже выкладывала фото из этой серии. Ранее она хвасталась, что снимок был сделан без каких-либо фильтров – это натуральная красота.
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