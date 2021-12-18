Добавила красок, а фанаты – в восторге: украинская спортсменка показала себя в купальнике

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала своих подписчиков в Instagram новым горячим фото. Красотка решила добавить немного красок в это пасмурный день

Марина Бех-Романчук в купальнике / Фото: Instagram

Легкоатлетка показала снимок, на котором она позирует в озере в ярко красном купальнике.

"Тем временем, пока на улице серо и нет снега, хочется немного ярких красок", – подписала снимок Марина.

Фанаты в восторге от нового фото на старнице девушки. К слову, отписывают в комментариях как украинцы, так и иностранные почитатели ее таланта:

Вау

Очень

Превосходно

Atomic

Supet

Beautiful

Ты очень красивая

Я человек простой. Марина делает пост – я лайкаю

Завораживает

Безумно красивая

Wonderful

Кстати спортсменка уже выкладывала фото из этой серии. Ранее она хвасталась, что снимок был сделан без каких-либо фильтров – это натуральная красота.

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