Готова заняться любовью за завтраком. Жена игрока Динамо не сдерживает себя в мусульманской стране

Конец декабря – время отпусков у футболистов. Защитник киевского Динамо Александр Тымчик набирается сил на Мальдивах. О чем регулярно докладывает в своем Instagram супруга игрока Карина.
Девушка показывает, что у них на завтрак, хвастается купальником и местными пейзажами.
Далее по теме
Этот снимок Карина подписала "Люблю". Похоже, девушка готова заняться любовью прямо во время завтрака. И ее не останавливает даже то, что Мальдивы – мусульманская страна. И там так вести себя неприлично.
Напомним, что Александр и Карина поженились весной этого года.
Читайте также:
- Кто в пустые ворота не забивает, на Мальдивах отдыхает: Цыганков взбесил своих фолловеров
- Меньше не бывает. Секс-бомба из ММА удивила размером купальника
- Утро невесты. Украинская красотка показала свадебное белье
- Кайфует под пальмой: украинская красотка на подзарядке
- Вы тоже ее не узнали? Белодед удивила своим образом
- Безумно красивая и умная. Как выглядит дочь капитана Динамо, который умер семь лет назад