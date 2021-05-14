Депортація з Олімпіади: Японія погрожує іноземцям

Японська влада заявила, що депортує іноземців, які не будуть дотримуватися визначених коронавірусних обмежень під час Олімпійських ігор

Олімпіада-2020 / Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що уряд країни розглядає варіант про депортацію іноземців, які приїдуть на літні Олімпійські ігри в Токіо і не будуть дотримуватися визначених коронавірусних обмежень.

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"Ми обмежимо пересування іноземців, які приїдуть на Олімпіаду. У зв'язку з цим розглядається ряд заходів, включаючи примусову депортацію, в разі недотримання ними заборон. Ми ретельно працюємо над тим, щоб не допустити їх контактів з місцевими жителями" , – заявив Сугу.

В Японії через погану епідемічну ситуацію до 31 травня діє режим надзвичайної ситуації. Наприклад, в Токіо приріст заражених протягом тижня наближався до позначки близько тисячі в день.

Раніше ми писали, що Японія посилює правила для олімпійців: як будуть жити атлети в Токіо.