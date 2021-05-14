Депортация с Олимпиады: Япония угрожает иностранцам

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что правительство страны рассматривает вариант о депортации иностранцев, которые приедут на летние Олимпийские игры в Токио и не будут соблюдать предписанные коронавирусные ограничения.
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"Мы ограничим передвижение иностранцев, которые приедут на Олимпиаду. В связи с этим рассматривается ряд мер, включая принудительную депортацию, в случае несоблюдения ими запретов. Мы тщательно работаем над тем, чтобы не допустить их контактов с местными жителями", – заявил Сугу.
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В Японии из-за плохой эпидемической ситуации до 31 мая действует режим чрезвычайной ситуации. Например, в Токио прирост зараженных в течение недели приближался к отметке около тысячи в день.
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