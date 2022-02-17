Усі медалісти 17 лютого на Олімпіаді-2022

На Олімпійських іграх у Пекіні розіграли чергові шість комплектів нагород. Найурожайнішим день виявився для Швейцарії

Медалісти 17 лютого на Олімпіаді в Пекіні / Фото: REUTERS

Спортсмени зі Швейцарії здобули сьогодні три нагороди, по дві медалі на рахунку Канади, США, Японії та РОК.

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Список медалістів 17 лютого на Олімпіаді-2022

Хокей на льоду

Жінки

1. Канада

2. США

3. Фінляндія

Гірськолижний спорт

Жінки, комбінація, слалом

1. Мішель Гізін (Швейцарія)

2. Венді Гольденер (Швейцарія)

3. Федеріко Бріньйоне (Італія)

Фристайл

Жінки, скі-крос

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1. Сандра Неслунд (Швеція)

2. Марієлль Томпсон (Канада)

3. Фанні Сміт (Швейцарія)

Ковзанярський спорт

Жінки, 1000 м

1. Міхо Такагі (Японія)

2. Ютта Лердам (Нідерланди)

3. Бріттані Боу (США)

Фігурне катання

Жінки, одиночне катання, довільна програма

1. Анна Щербакова (РОК)

2. Олександра Трусова (РОК)

3. Каорі Сакамото (Японія)

Лижне двоборство

Чоловіки, командна першість, трамплін та естафета

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1. Норвегія

2. Німеччина

3. Японія

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