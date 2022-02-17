Все медалисты 17 февраля на Олимпиаде-2022

На Олимпийских играх в Пекине разыграли очередные шесть комплектов наград. Самым урожайным день оказался для Швейцарии

Медалисты 17 февраля на Олимпиаде в Пекине / Фото: REUTERS

Спортсмены из Швейцарии завоевали сегодня три награды, по две медали на счету Канады, США, Японии и РОК.

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Список медалистов 17 февраля на Олимпиаде-2022

Хоккей на льду

Женщины

1. Канада

2. США

3. Финляндия

Горнолыжный спорт

Женщины, комбинация, слалом

1. Мишель Гизин (Швейцария)

2. Венди Гольденер (Швейцария)

3. Федерико Бриньоне (Италия)

Фристайл

Женщины, ски-кросс

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1. Сандра Неслунд (Швеция)

2. Мариелль Томпсон (Канада)

3. Фанни Смит (Швейцария)

Конькобежный спорт

Женщины, 1000 м

1. Михо Такаги (Япония)

2. Ютта Лердам (Нидерланды)

3. Бриттани Боу (США)

Фигурное катание

Женщины, одиночное катание, произвольная программа

1. Анна Щербакова (РОК)

2. Александра Трусова (РОК)

3. Каори Сакамото (Япония)

Лыжное двоеборье

Мужчины, командное первенство, трамплин и эстафета

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1. Норвегия

2. Германия

3. Япония

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