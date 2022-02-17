Все медалисты 17 февраля на Олимпиаде-2022

Спортсмены из Швейцарии завоевали сегодня три награды, по две медали на счету Канады, США, Японии и РОК.
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Список медалистов 17 февраля на Олимпиаде-2022
Хоккей на льду
Женщины
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- 1. Канада
- 2. США
- 3. Финляндия
Горнолыжный спорт
Женщины, комбинация, слалом
- 1. Мишель Гизин (Швейцария)
- 2. Венди Гольденер (Швейцария)
- 3. Федерико Бриньоне (Италия)
Фристайл
Женщины, ски-кросс
- 1. Сандра Неслунд (Швеция)
- 2. Мариелль Томпсон (Канада)
- 3. Фанни Смит (Швейцария)
Конькобежный спорт
Женщины, 1000 м
- 1. Михо Такаги (Япония)
- 2. Ютта Лердам (Нидерланды)
- 3. Бриттани Боу (США)
Фигурное катание
Женщины, одиночное катание, произвольная программа
- 1. Анна Щербакова (РОК)
- 2. Александра Трусова (РОК)
- 3. Каори Сакамото (Япония)
Лыжное двоеборье
Мужчины, командное первенство, трамплин и эстафета
- 1. Норвегия
- 2. Германия
- 3. Япония
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