Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 17 лютого

У четвер, 17 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли медалі у шести видах спорту. Лідерство продовжує утримувати команду Норвегії

Сьогодні українці не виступали, зате відбулося нагородження Абраменка / Фото: REUTERS

Порівняно з попереднім днем норвежці поповнили свою колекцію ще одним золотом. Німеччина сьогодні взяла дві нагороди, але жодної золотої. Третій рядок утримує США.

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Українські спортсмени сьогодні не виступали, тож поповнити свою колекцію не змогли. У нашому активі залишається одне срібло Олександра Абраменка.