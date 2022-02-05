Тепер усіх порве! Українець на Олімпіаді став батьком

Знаменна подія сталася у житті 24-річного біатлоніста Богдана Цимбала

У Богдана Цимбала - поповнення у родині / Фото: Instagram, biathlon.com.ua

У біатлоніста олімпійської збірної України Богдана Цимбала народився син.

Хлопчика, котрого Богдану народила його дружина Анастасія, назвали Григорієм! Вага малюка склала 3800 грамів, зріст – 54 см.

Реклама

"Тепер кожен ранок точно не з кавою", – написала у себе в сторіз щаслива мати.

Щасливий же батько під впливом такого емоційного "допінгу", як поява дитини в сім'ї, неодмінно має досягти успіху на Іграх-2022 у Пекіні.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, розпочалася Олімпіада в Пекіні для українських біатлоністів не найкращим чином. У змішаній естафеті четвірка у складі Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного посіла лише 13-й рядок.