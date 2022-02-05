Тепер усіх порве! Українець на Олімпіаді став батьком

У біатлоніста олімпійської збірної України Богдана Цимбала народився син.
Хлопчика, котрого Богдану народила його дружина Анастасія, назвали Григорієм! Вага малюка склала 3800 грамів, зріст – 54 см.
"Тепер кожен ранок точно не з кавою", – написала у себе в сторіз щаслива мати.
Далі по темі
Щасливий же батько під впливом такого емоційного "допінгу", як поява дитини в сім'ї, неодмінно має досягти успіху на Іграх-2022 у Пекіні.
Нагадаємо, розпочалася Олімпіада в Пекіні для українських біатлоністів не найкращим чином. У змішаній естафеті четвірка у складі Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного посіла лише 13-й рядок.
Читайте також:
- Цеплялись к украинцам из-за языка: почему канадец повздорил с россиянином в Пекине
- "Це тренерська помилка". Велепець назвав причину провалу Валі Семеренко
- Вдруге в історії: українець пройшов кваліфікацію стрибків із трампліну на Олімпіаді
- До Китаю не доїхав: куди зник найекзотичніший спортсмен світу
- МОК заробляє гроші, Китай – політичні бонуси: чому Ігри в Пекіні – найгірші