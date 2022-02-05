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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

МОК заробляє гроші, Китай – політичні бонуси: чому Ігри в Пекіні – найгірші

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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5 лютого, 11:12
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Кореспондент "Сьогодні" Любомир Луканюк поділився першими враженнями від перебування у Пекіні. Для нього це вже сьомі Ігри, тому є з чим порівняти
Олімпійські Ігри більше не свято
Олімпійські Ігри більше не свято / Фото: Колаж: Сьогодні

На жаль, це порівняння точно не на користь Олімпіади-2022. Карантинні обмеження та байдуже ставлення до спортсменів і гостей повністю зіпсувало враження.

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"Якщо вдатися до порівняння з 2008 роком, то та Олімпіада була для мене найкращою, а ця буде найгіршою.

Зараз всім байдуже, Міжнародний олімпійський комітет просто заробляє гроші, Китай заробляє свої якісь політичні бонуси.

Ніхто не думає про глядачів і про спортсменів. А спорт без глядачів на трибунах – це як пісня без музики", – розповів Луканюк в ефірі каналу Україна 24.

Але на цьому негативні враження не закінчуються. Незручності додає блокування звичних нам месенджерів, соцмереж та навіть звичайної пошти від Google.

"А ще Китай – це чудове місце для лікування залежності від гаджетів, соцмереж, меседжерів. Тут не працюють звичні нам Facebook, Telegram, Google. Навіть пошту Gmail неможливо переглянути.

Послаблення тільки в олімпійському селищі, де це все працює, щоб зайвий раз не травмувати спортсменів", – додав наш колега.

Раніше кореспондент "Сьогодні" поділився першими враженнями від Пекіна – побачив космонавтів, послухав новий анекдот і відчув себе у київській маршрутці.

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