Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 12 лютого

У суботу, 12 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні виступатимуть 13 українських спортсменів у чотирьох видах спорту. Розклад стартів українець у Пекіні

Олександра Назарова і Максим Нікітін виступлять у танцях на льоду / Фото: REUTERS

Два з чотирьох стартів українських спортсменів будуть медальними – у суботу наші представники боротимуться за нагороди у лижних перегонах та біатлоні.

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Розклад українських спортсменів 12 лютого на Олімпіаді у Пекіні

09:30. Лижні гонки. Жінки, естафета 4х5 км: Вікторія Олех, Валентина Камінська, Марина Анцибор, Дар'я Рубльова

Жінки, естафета 4х5 км: Вікторія Олех, Валентина Камінська, Марина Анцибор, Дар'я Рубльова 11:00. Біатлон. Чоловіки, спринт 7,5 км: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал

Чоловіки, спринт 7,5 км: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал 13:00. Фігурне катання. Танці на льоду (ритм-танець): Олександра Назарова, Максим Нікітін

Танці на льоду (ритм-танець): Олександра Назарова, Максим Нікітін 13:00. Стрибки на лижах з трампліну. Чоловіки, HS 140 м: Віталій Калініченко, Євген Марусяк

Українські спортсмени поки що залишаються без нагород. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

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