Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 12 лютого

Два з чотирьох стартів українських спортсменів будуть медальними – у суботу наші представники боротимуться за нагороди у лижних перегонах та біатлоні.
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Розклад українських спортсменів 12 лютого на Олімпіаді у Пекіні
- 09:30. Лижні гонки. Жінки, естафета 4х5 км: Вікторія Олех, Валентина Камінська, Марина Анцибор, Дар'я Рубльова
- 11:00. Біатлон. Чоловіки, спринт 7,5 км: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
- 13:00. Фігурне катання. Танці на льоду (ритм-танець): Олександра Назарова, Максим Нікітін
- 13:00. Стрибки на лижах з трампліну. Чоловіки, HS 140 м: Віталій Калініченко, Євген Марусяк
Українські спортсмени поки що залишаються без нагород. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.
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