У п'ятницю, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграють п'ять комплектів медалей. Українці цього дня будуть представлені лише у біатлоні

Розклад медальних стартів 18 лютого / Фото: REUTERS

У п'ятницю визначаться чемпіони у жіночому хаф-пайпі, жіночому та чоловічому мас-старті, чоловічому скі-кросі та у ковзанярському спорті на дистанції 1000 м.

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Розклад медальних стартів 18 лютого на Олімпіаді-2022

Фрістайл

04:24. Жінки, хаф-пайп

Біатлон

09.00. Жінки, 12.5 км, мас-старт

Фрістайл

10.00. Чоловіки, скі-крос

Ковзанярський спорт

10:30. Чоловіки, 1000 м

Біатлон

11:00. Чоловіки, 15 км, мас-старт

Нагадаємо, що в активі збірної України залишається одне срібло Олександра Абраменка. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .