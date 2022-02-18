У п'ятницю визначаться чемпіони у жіночому хаф-пайпі, жіночому та чоловічому мас-старті, чоловічому скі-кросі та у ковзанярському спорті на дистанції 1000 м.
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Розклад медальних стартів 18 лютого на Олімпіаді-2022
Фрістайл
- 04:24. Жінки, хаф-пайп
Біатлон
- 09.00. Жінки, 12.5 км, мас-старт
Фрістайл
- 10.00. Чоловіки, скі-крос
Ковзанярський спорт
- 10:30. Чоловіки, 1000 м
Біатлон
- 11:00. Чоловіки, 15 км, мас-старт
Нагадаємо, що в активі збірної України залишається одне срібло Олександра Абраменка. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .