Сьогодні на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розіграли вісім комплектів нагород. Лідерство у медальному заліку утримує команда Німеччини

Медальний залік Олімпіади за підсумками 10 лютого / Фото: REUTERS

Сьогодні визначилися призери у сноуборді, фігурному катанні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, фрістайлі, ковзанярському спорті та санному спорті.

Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 10 лютого

Німеччина залишилася на першому місці у медальному заліку, зміцнивши своє лідерство завдяки сьогоднішній перемозі в естафеті у санному спорті. А за загальною кількістю нагород на першому місці знаходиться Австрія – має вже 13 нагород.

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 10 лютого

М КРАЇНА ВСЬОГО 1 Німеччина 6 3 0 9 2 Норвегія 5 3 4 12 3 Австрія 4 5 4 13 4 США 4 5 1 10 5 Нідерланди 4 3 1 8 6 Швеція 4 1 2 7 7 Китай 3 3 0 6 8 Італія 2 4 2 8 9 РОК 2 3 6 11 10 Словенія 2 1 2 5 11 Франція 1 5 0 6 12 Канада 1 4 7 12 13 Японія 1 2 4 7 14 Швейцарія 1 0 3 4 15 Австралія 1 0 1 2 15 Чехія 1 0 1 2 15 Південна Корея 1 0 1 2 18 Нова Зеландія 1 0 0 1 18 Словаччина 1 0 0 1 20 Фінляндія 0 1 2 3 21 Білорусь 0 1 0 1 21 Іспанія 0 1 0 1 23 Угорщина 0 0 2 2 24 Латвія 0 0 1 1 24 Польща 0 0 1 1

Додамо, що Україна поки що залишається без нагород на Олімпіаді-2022. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .