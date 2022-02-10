Сьогодні визначилися призери у сноуборді, фігурному катанні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, фрістайлі, ковзанярському спорті та санному спорті.
Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 10 лютого
Німеччина залишилася на першому місці у медальному заліку, зміцнивши своє лідерство завдяки сьогоднішній перемозі в естафеті у санному спорті. А за загальною кількістю нагород на першому місці знаходиться Австрія – має вже 13 нагород.
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Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 10 лютого
М
|КРАЇНА
|ВСЬОГО
|1
Німеччина
|6
|3
|0
|9
|2
Норвегія
|5
|3
|4
|12
|3
Австрія
|4
|5
|4
|13
|4
США
|4
|5
|1
|10
|5
Нідерланди
|4
|3
|1
|8
|6
Швеція
|4
|1
|2
|7
|7
Китай
|3
|3
|0
|6
|8
Італія
|2
|4
|2
|8
|9
РОК
|2
|3
|6
|11
|10
Словенія
|2
|1
|2
|5
|11
Франція
|1
|5
|0
|6
|12
Канада
|1
|4
|7
|12
|13
Японія
|1
|2
|4
|7
|14
Швейцарія
|1
|0
|3
|4
|15
Австралія
|1
|0
|1
|2
|15
Чехія
|1
|0
|1
|2
|15
Південна Корея
|1
|0
|1
|2
|18
Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|18
Словаччина
|1
|0
|0
|1
|20
Фінляндія
|0
|1
|2
|3
|21
Білорусь
|0
|1
|0
|1
|21
Іспанія
|0
|1
|0
|1
|23
Угорщина
|0
|0
|2
|2
|24
Латвія
|0
|0
|1
|1
|24
Польща
|0
|0
|1
|1
Додамо, що Україна поки що залишається без нагород на Олімпіаді-2022. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .