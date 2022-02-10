Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 10 лютого

Найурожайнішим день видався для Канади, яка поповнила свою скарбничку чотирма нагородами. На рахунку США три медалі, натомість дві з них – золоті.
Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні
Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 9 лютого
СНОУБОРД
Хаф-пайп (жінки)
Далі по темі
- 1. Хлоя Кім (США)
- 2. Керальт Кастельєт (Іспанія)
- 3. Сена Томміта (Японія)
Крос (чоловіки)
- 1. Алессандро Геммерле (Австрія)
- 2. Елліот Гронден (Канада)
- 3. Омар Візінтін (Італія)
ФІГУРНЕ КАТАННЯ
Довільна програма (чоловіки)
- 1. Нейтан Чен (США)
- 2. Юма Кагіяма (Японія)
- 3. Сема Уно (Японія)
ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ
Суперкомбінація. Слалом (чоловіки)
- 1. Йоганнес Штрольц (Австрія)
- 2. Александер Омодт Кільде (Норвегія)
- 3. Джеймс Кроуфорд (Канада)
ЛИЖНІ ГОНКИ
Класичний стиль, 10 км
- 1. Терезе Йохауг (Норвегія)
- 2. Кертту Нісканен (Фінляндія)
- 3. Кріста Пярм'якоски (Фінляндія)
ФРИСТАЙЛ
Мікст. Акробатика
- 1. США
- 2. Китай
- 3. Канада
КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ
5000 м (жінки)
- 1. Ірен Схаутен (Нідерланди)
- 2. Ізабелль Вейдеманн (Канада)
- 3. Мартіна Саблікова (Чехія)
САННИЙ СПОРТ
Змішана естафета
- 1. Німеччина
- 2. Австрія
- 3. Латвія
Українські спортсмени провели день без нагород. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.