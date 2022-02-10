Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 10 лютого

У четвер, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Китаї розіграли вісім комплектів нагород. Список усіх медалістів дня

Американці завоювали 10 лютого два золота / Фото: REUTERS

Найурожайнішим день видався для Канади, яка поповнила свою скарбничку чотирма нагородами. На рахунку США три медалі, натомість дві з них – золоті.

Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні

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Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 9 лютого

СНОУБОРД

Хаф-пайп (жінки)

1. Хлоя Кім (США)

2. Керальт Кастельєт (Іспанія)

3. Сена Томміта (Японія)

Крос (чоловіки)

1. Алессандро Геммерле (Австрія)

2. Елліот Гронден (Канада)

3. Омар Візінтін (Італія)

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Довільна програма (чоловіки)

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1. Нейтан Чен (США)

2. Юма Кагіяма (Японія)

3. Сема Уно (Японія)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

Суперкомбінація. Слалом (чоловіки)

1. Йоганнес Штрольц (Австрія)

2. Александер Омодт Кільде (Норвегія)

3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

ЛИЖНІ ГОНКИ

Класичний стиль, 10 км

1. Терезе Йохауг (Норвегія)

2. Кертту Нісканен (Фінляндія)

3. Кріста Пярм'якоски (Фінляндія)

ФРИСТАЙЛ

Мікст. Акробатика

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1. США

2. Китай

3. Канада

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

5000 м (жінки)

1. Ірен Схаутен (Нідерланди)

2. Ізабелль Вейдеманн (Канада)

3. Мартіна Саблікова (Чехія)

САННИЙ СПОРТ

Змішана естафета

1. Німеччина

2. Австрія

3. Латвія

Українські спортсмени провели день без нагород. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.