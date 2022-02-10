Сегодня определились призеры в сноуборде, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, конькобежном спорте и санном спорте.
Все медалисты Олимпиады в Пекине 10 февраля
Германия осталась на первом месте в медальном зачете, укрепив свое лидерство благодаря сегодняшней победе в эстафете в санном спорте. А по общему количеству наград на первом месте находится Австрия – у нее уже 13 наград.
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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 10 февраля
М
|СТРАНА
|ВСЕГО
|1
Германия
|6
|3
|0
|9
|2
Норвегия
|5
|3
|4
|12
|3
Австрия
|4
|5
|4
|13
|4
США
|4
|5
|1
|10
|5
Нидерланды
|4
|3
|1
|8
|6
Швеция
|4
|1
|2
|7
|7
Китай
|3
|3
|0
|6
|8
Италия
|2
|4
|2
|8
|9
РОК
|2
|3
|6
|11
|10
Словения
|2
|1
|2
|5
|11
Франция
|1
|5
|0
|6
|12
Канада
|1
|4
|7
|12
|13
Япония
|1
|2
|4
|7
|14
Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
Чехия
|1
|0
|1
|2
|15
Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|18
Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|18
Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
Финляндия
|0
|1
|2
|3
|21
Беларусь
|0
|1
|0
|1
|21
Испания
|0
|1
|0
|1
|23
Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
Польша
|0
|0
|1
|1
Добавим, что Украина пока остается без наград на Олимпиаде-2022. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.