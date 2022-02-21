Гірше тільки Росія: скільки медалей втратила Україна через допінг

Росія заради олімпійських медалей напхала допінгом 15-річну фігуристку, а в Україні позитивні тести отримали Лідія Гунько та Валентина Камінська.
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Проте ситуація ще гірша, якщо подивитися, скільки медалей наша країна втратила через допінг.
Як пише xsport.ua з посиланням на statista.com, за часи незалежності Україна втратила 11 медалей Олімпійських ігор через допінг.
Допінг-грішники з видів спорту:
- Легка атлетика: Юрій Білоног, Людмила Блонська, Денис Юрченко, Олександр П'ятниця
- Важка атлетика: Ольга Коробка, Наталія Давидова, Юлія Каліна, Олексій Торохтій
- Академічне веслування: Олена Олефіренко
- Вільна боротьба: Василь Федоришин
- Сучасне п'ятиборство: Вікторія Терещук
Але "геройства" українців виглядають квіточками на тлі Росії – ті примудрилися втратити цілих 49 медалей! І в перспективі ще маячить золото Олімпіади-2022 через Камілу Валієву.
ТОП-5 країн із втрат медалей Олімпійських ігор через допінг:
- 1. Росія – 46
- 2. Україна – 11
- 3. Білорусь – 11
- 4. Казахстан – 9
- 5. США – 8
До речі, щодо допінгу Гунько з'явилася інформація, що заборонений препарат в організм міг потрапити з китайського м'яса.