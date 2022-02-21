Хуже только Россия: сколько медалей потеряла Украина из-за допинга

Россия ради олимпийских медалей напичкала допингом 15-летнюю фигуристку, а в Украине положительные тесты получили Лидия Гунько и Валентина Каминская.
Читайте также: Фейки, скандалы и пропаганда российско-советского спорта: отличи правду от мифа
Далее по теме
Однако ситуация еще более плачевная, если посмотреть, сколько медалей наша страна потеряла из-за допинга.
Как пишет xsport.ua со ссылкой на statista.com, за время независимости Украина потеряла 11 медалей Олимпийских игр из-за допинга.
Допинг-грешники по видам спорта:
- Легкая атлетика: Юрий Белоног, Людмила Блонская, Денис Юрченко, Александр Пятница
- Тяжелая атлетика: Ольга Коробка, Наталья Давыдова, Юлия Калина, Алексей Торохтий
- Академическая гребля: Елена Олефиренко
- Вольная борьба: Василий Федоришин
- Современное пятиборье: Виктория Терещук
Но "геройства" украинцев выглядят цветочками на фоне России – те умудрились потерять целых 49 медалей! И в перспективе еще маячит золото Олимпиады-2022 из-за Камилы Валиевой.
ТОП-5 стран по потерям медалей Олимпийских игр из-за допинга:
- 1. Россия – 46
- 2. Украина – 11
- 3. Беларусь – 11
- 4. Казахстан – 9
- 5. США – 8
Кстати, что касается допинга Гунько, появилась информация, что запрещенный препарат в организм мог попасть из китайского мяса.