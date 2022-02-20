Тест: фейки, скандали та пропаганда російсько-радянського спорту – відрізни правду від міфу

Російський спорт продовжує утримувати пальму першості за кількістю та "якістю" скандалів на міжнародних змаганнях. Ми вирішили згадати найгучніші із них за всі часи.
Спорт Росії (як раніше його предтеча, радянський спорт) – це щось точно не про fair-play (чесну гру).
Зимові Олімпійські ігри-2022 у китайському Пекіні не стали винятком. Чого вартий тільки скандал із 15-річною (!) фігуристкою Камілою Валієвою , яку перед головними іграми чотириліття дорослі тітки (чи дядьки – не сама ж вона це зробила?) накачали допінгом. А після цього доблесні адвокати ОКР (саме під такою абревіатурою, без прапора та гімну виступали в Пекіні російські атлети) успішно "відмазали" порушницю . Їй навіть дозволили продовжити участь у змаганнях з танців на льоду, незважаючи на позитивну допінг-пробу. Закінчилося це, щоправда, невдачею: дитяча психіка (15 років таки) не впоралася з напругою – і Валієва, після двох падінь у другій частині програми, залишилася без особистої олімпійської медалі, фінішувавши на 4-му місці.
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Попереду ще розгляд з приводу командного олімпійського "золота" збірної ОКР з фігурного катання, яке було завойовано з Валієвою у складі.
Втім, нічого нового: де російський спорт – там часто можна зустріти шахрайство, фейки та скандали. Так повелося ще здавна, з часів радянського спорту, правонаступницею якого Росія себе особисто оголосила. Ми вирішили згадати найгучніші зі скандалів за всі часи. А ви згадаєте?
Олімпійські і не тільки скандали Росії у спорті – тест
Спорт – це виключно про здоровий спосіб життя та лише позитивні емоції? Чи важлива лише перемога за всяку ціну – і начхати на те, яким чином її досягнуто?
Відповідь: дивлячись для кого.
Почнемо!
1/8
Скільки медалей втратила через допінг команда Росії після Олімпіади-2014 у Сочі?
Половину
100
%
Третину
0
%
20 відсотків
0
%
Російська збірна на Олімпіаді в Сочі хотіла очолити за підсумками змагань медальний залік. Будь-якою ціною. І виграла рекордні для себе 33 медалі!
Але радість була недовгою. В результаті допінг-скандалу Росія пізніше була позбавлена 4 золотих, 6 срібних та 1 бронзової медалей – рівно третину.
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За рівнем допінгового читерства Росія – безумовний лідер за всю історію. Через допінг російські спортсмени втратили...
46 медалей
0
%
37 медалей
100
%
22 медалі
0
%
46 олімпійських нагород відібрали у російських спортсменів через порушення антидопінгових правил. За цим показником Росія йде на 1-му місці з величезним відривом від "конкурентів".
На жаль, серед цих "конкурентів" і Україна, яка разом з Білоруссю ділить малопочесні 2-3 місця цього рейтингу – по 11 втрачених медалей Олімпіад за всю історію.
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Що трапилося з бобслеїстами Воєводою та Зубковим, які виграли 2 золота в Сочі, але потім попалися на допінгу...
Були дискваліфіковані довічно
100
%
Здобули державні нагороди
0
%
Стали депутатами Держдуми
0
%
Це було питання з каверзою. Насправді тут цілих 2,5 правильні відповіді. Так, Воєвода та Зубков рішенням Міжнародного олімпійського комітету були дискваліфіковані довічно та позбавлені медалей. Але на батьківщині їхнє "досягнення" оцінили інакше: обидва отримали ордени "За заслуги перед Отечеством" IV ступеня.
А ось третій варіант правильний лише наполовину: із двох допінгістів до Держдуми від партії "Единая Россия" потрапив лише Воєвода.
Зубков же у 2019 р. взяв участь у виборах на посаду мера м. Братська як кандидат від партії "Справедливая Россия", але посів лише 2-е місце.
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Красиво жити не заборониш. Напередодні та під час Олімпіади-2014 у Сочі російські спортсмени приймали допінг, підмішаний у спеціальні коктейлі.
З віскі
100
%
З мартіні
0
%
З горілкою
0
%
Колишній керівник московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков, утікши на захід після Олімпіади, зізнався, що особисто розробив три суміші заборонених препаратів, які потім підмішував спортсменам в алкоголь – чоловікам у віскі, а жінкам у мартіні.
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Російський паралімпієць Олександр Нєволін-Свєтов "прославився" не через допінг, а через резонансне ДТП, в яку він потрапив на своєму "VOLKSWAGEN TOUAREG", за кермом якого був сам. Що тоді сталося?
Чемпіон був п'яним
0
%
У спортсмена не було прав водія
0
%
Російський чемпіон – інвалід 1-ї групи із зору
100
%
Неймовірно, але факт: Нєволін-Свєтов, який змагався на Паралімпіаді проти тотально сліпих атлетів, насправді мав і права водія, видані за всіма правилами. Тобто він просто симулював свій діагноз, перемагаючи реальних спортсменів інвалідів.
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Що сталося після того, як "сліпого" чемпіона Нєволіна-Свєтова викрили?
Позбавили спортсмена-шахрая нагород та державної премії
0
%
Нагородили орденом
0
%
Дали умовний термін лікарю, який видав плавцю довідку про інвалідність
100
%
Ні, медалей його не позбавили. І "Орден Пошани", який йому вручили за рік до ДТП, відбирати не стали. Натомість засудили до двох років позбавлення волі (умовно) лікаря, що видав Нєволіну-Свєтову липову довідку, що підтверджує 1-у групу інвалідності зору.
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Матч із водного водного поло між збірними СРСР та Угорщини на Олімпіаді-1956 в австралійському Мельбурні пізніше назвали...
"Зустріч друзів"
0
%
"Суха перемога"
0
%
"Кров у басейні"
100
%
Поєдинок угорських та радянських ватерполістів відбувся місяць потому після кривавого придушення військами СРСР повстання у Будапешті.
За рахунку 4:0 на користь угорців один із радянських гравців підлим ударом розбив обличчя супернику, і кров у прямому сенсі пофарбувала воду.
На трибунах у цей час було безліч представників угорської діаспори, які були заведені через новини з батьківщини і готові були лінчувати спортсменів СРСР. Від розправи їх урятувало лише втручання австралійської поліції.
Збірній СРСР зарахували технічну поразку, а угорці пізніше стали олімпійськими чемпіонами.
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"Диво на льоду" – так було названо (і навіть екранізовано) хокейний матч на Олімпіаді-1980, в якому...
Студенти-аматори зі США обіграли "непереможних" профі зі збірної СРСР
0
%
Прості трактористи та слюсарі з СРСР розгромили американських зірок НХЛ
100
%
Збірні США та СРСР зіграли внічию – і розділили золото Олімпіади
0
%
У фінальній четвірці хокейного турніру на Олімпіаді-1980 в американському Лейк-Плесіді збірна США, складена лише з гравців-аматорів коледжів та університетів, сенсаційно обіграла з рахунком 4:3 "Червону машину" – збірну СРСР з тренером Тихоновим і з такими гравцями, як Третяк, Фетісов, Касатонов, Харламов, Михайлов, Крутов, Макаров. Всі вони, на відміну від суперників-студентів (середній вік команди становив 22 роки – і жодного гравця з НХЛ у ньому не було), були професіоналами, хоча "вважалися" військовослужбовцями та трактористами.
Американці виграли у радянських із рахунком 4:3, чим викликали національне свято в країні. Адже та перемога мала ще й політичний підтекст: після введення військ СРСР до Афганістану (за місяць до Олімпіади) "холодна війна" загострилася.
Кілька днів потмоу команда США обіграла Фінляндію і взагалі стала чемпіоном Олімпіади, але "Дивом на льоду" називають все ж таки той самий переможний матч проти команди СРСР.
У Радянському Союзі не знайшли нічого кращого, ніж "після бійки" звинуватити суперників… у вживанні допінгу, хоча за визнаннями ветеранів збірної СРСР саме їм тоді постійно давали "вітамінки", навіть не повідомляючи про склад препаратів, якими, як з'ясувалося пізніше, були стероїди.
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