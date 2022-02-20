Тест: фейки, скандалы и пропаганда российско-советского спорта – отличи правду от мифа

Российский спорт продолжает удерживать пальму первенства по числу и "качеству" скандалов на международных соревнованиях. Мы решили вспомнить самые громкие из них за все времена.
Спорт России (как прежде его предтеча, советский спорт) – это что-то точно не про fair-play (честную игру).
Зимние Олимпийские игры-2022 в китайском Пекине не стали исключением. Чего стоит только скандал с 15-летней (!) фигуристкой Камилой Валиевой, которую перед главными играми четырехлетия взрослые тети (или дяди – не сама же она это сделала?) начали допингом. А после этого доблестные адвокаты ОКР (именно под такой аббревиатурой, без флага и гимна выступали в Пекине российские атлеты) успешно "отмазали" нарушительницу. Ей даже позволили продолжить участие в состязаниях по танцам на льду, несмотря на положительную допинг-пробу. Закончилось это, правда, неудачей: детская психика (15 лет все-таки) не справилась с напряжением и Валиева, после двух падений во второй части программы, осталась без личной олимпийской медали, финишировав на 4-м месте.
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А ведь впереди еще разбирательство по поводу командного "золота" сборной ОКР по фигурному катанию, которое было завоевано как раз с Валиевой.
Впрочем, ничего нового: где российский спорт – там часто можно встретить жульничество, фейки и скандалы. Так повелось еще давно, со времен советского спорта, правопреемницей которого Россия себя лично и объявила. Мы решили вспомнить самые громкие из скандалов за все времена. А вы вспомните?
Олимпийские и не только скандалы России в спорте – тест
Спорт – это исключительно про здоровый образ жизни и лишь позитивные эмоции? Или важна лишь победа любой ценой – и плевать на то, каким образом она достигнута?
Ответ: смотря для кого.
Начнем!
1/8
Cколько медалей потеряла из-за допинга команда России после Олимпиады-2014 в Сочи?
Половину
100
%
Треть
0
%
20 процентов
0
%
Российская сборная на домашней Олимпиаде в Сочи хотела возглавить по итогам соревнований медальный зачет. Любой ценой. И выиграла рекордные для себя 33 медали!
Но радость была недолгой. В результате допинг-скандала Россия позднее была лишена 4 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовой медалей – ровно треть.
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2/8
По уровню допингового читерства Россия – безусловный лидер за всю историю. Из-за допинга российские спорстмены потеряли...
46 медалей
0
%
37 медалей
100
%
22 медали
0
%
46 олимпийских наград отобрали у российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил. По этому показателю Россия идет на 1-м месте с громадным отрывом от "конкурентов".
Увы, среди этих самых "конкурентов" и Украина, которая вместе с Беларусью делит малопочетные 2-3 места это рейтинга – по 11 потерянных медалей Олимпиад за всю историю.
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3/8
Что случилось с бобслеистами Воеводой и Зубковым, которые выиграли 2 золота в Сочи, но затем попались на допинге...
Были дисквалифицированы пожизненно
100
%
Получили государственные награды
0
%
Стали депутатами Госдумы
0
%
Это был вопрос с подвохом. На самом деле тут целых 2,5 правильных ответа. Да, Воевода и Зубков решением Международного олимпийского комитета были дисквалифицированы пожизненно и лишены медалей. Но на родине их "достижения" оценили иначе: оба получили ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
А вот 3-й вариант правильный лишь наполовину: из двух допингистов в Госдуму от партии "Единая Россия" попал только Воевода.
Зубков же в 2019 принял участие в выборах на пост мэра г. Братска в качестве кандидата от партии "Справедливая Россия", но занял лишь 2-е место.
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4/8
Красиво жить не запретишь. Накануне и во время Олимпиады-2014 в Сочи российские спортсмены принимали допинг, подмешанные в специальные коктейли.
С виски
100
%
С мартини
0
%
С водкой
0
%
Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежав на запад после Олимпиады, признался, что лично разработал три смеси запрещенных препаратов, которые подмешивал затем спортсменам в алкоголь – мужчинам в виски, а женщинам в мартини.
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5/8
Российский паралимпиец Александр Неволин-Светов "прославился" не из-за допинга, а из-за резонансного ДТП, в которое он попал на своем "VOLKSWAGEN TOUAREG", за рулем которого был сам. Что тогда случилось?
Чемпион был пьян
0
%
У спортсмена не было водительский прав
0
%
Российский чемпион – инвалид 1-й группы по зрению
100
%
Невероятно, но факт: Неволин-Светов, соревновавшийся на Паралимпиаде против тотально слепых атлетов, на самом деле имел и водительские права, выданные по всем правилам. То есть: он просто симулировал свой диагноз, побеждая реальных спортсменов инвалидов.
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6/8
Что случилось после того, как "слепого" чемпиона Неволина-Светова раскрыли?
Лишили спортсмена-жулика наград и государственной премии
0
%
Наградили орденом
0
%
Дали условный срок врачу, выдавшему пловцу справку об инвалидности
100
%
Нет, медалей его не лишили. И "Орден Почета", врученный ему за год до ДТП, отбирать не стали. Зато приговорили к двум годам лишения свободы (условно) врача, который выдал Неволину-Светову липовую справку, подтверждающую 1-ю группу инвалидности по зрению.
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7/8
Матч по водному водному поло между сборными СССР и Венгрии на Олимпиаде-1956 в австралийском Мельбурне позднее назвали...
"Встреча друзей"
0
%
"Сухая победа"
0
%
"Кровь в бассейне"
100
%
Поединок венгерских и советских ватерполистов состоялся через месяц после кровавого подавления войсками СССР восстания в Будапеште.
При счете 4:0 в пользу венгров один из советских игроков подлым ударом разбил лицо сопернику, и кровь в буквальном смысле окрасила воду.
На трибунах в это время было множество представителей венгерской диаспоры, которые были заведенными из-за новостей с родины и готовы были линчевать спортсменов СССР. От расправы их спасло только вмешательство австралийской полиции.
Сборной СССР засчитали техническое поражение, а венгры позднее стали олимпийскими чемпионами.
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8/8
"Чудо на льду" – так был назван (и даже экранизирован) хоккейный матч на Олимпиаде-1980, в котором…
Студенты-любители из США обыграли "непобедимых" профи из сборной СССР
0
%
Простые трактористы и слесари из СССР разгромили американских звезд НХЛ
100
%
Сборные США и СССР сыграли вничью – и разделили золото Олимпиады
0
%
В финальной четверке хоккейного турнира на Олимпиаде-1980 в американской Лейк-Плэсиде сборная США, составленная только из игроков-любителей колледжей и университетов, сенсационно обыграла со счетом 4:3 "Красную машину" – сборную СССР с тренером Тихоновым и с такими игроками, как Третьяк, Фетисов, Касатонов, Харламов, Михайлов, Крутов, Макаров. Все они, в отличие от соперников-студентов (средний возраст команды составлял 22 года – и ни одного игрока из НХЛ в нем не было), были профессионалами, хотя "числились" военнослужащими и трактористами.
Американцы выиграли у советских со счетом 4:3, чем вызвали национальный праздник в стране. Ведь та победа имела еще и политический подтекст: после ввода войск СССР в Афганистан (за месяц до Олимпиады) "холодная война" обострилась.
Спустя несколько дней команда США обыграла Финляндию и стала и вовсе чемпионом Олимпиады, но "Чудом на льду" называют все же тот самый победный матч против команды СССР.
В Советском Союзе не нашли ничего лучшего, чем "после драки" обвинить соперников… в употреблении допинга, хотя по признаниям ветеранов сборной СССР именно им тогда постоянно давали "витаминки", даже не ставя в известность о составе препаратов, которыми, как выяснилось позднее, были стероиды.
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