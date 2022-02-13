Це велике свято: як відповіли російські спортсмени на загрозу вторгнення РФ в Україну

Українські спортсмени на Олімпійських іграх у Пекіні намагаються привернути увагу світової громадськості до ймовірності російського вторгнення. А росіяни говорити з цієї теми відмовляються

Російські спортсмені не помічають військову агресію РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Після естафети в лижних перегонах американський журналіст запитав у лижників з ОКР, чи вони відчувають, що відносини між країнами ускладнилися.

Що кажуть про загрозу війни українці:

Реклама

Денис Слєпцов та Олександр Большунов ухилялися від відповіді, розповідаючи про "мир у всьому світі" та "свято спорту".

"Я думаю, що ми не маємо права обговорювати політичні питання тут, тому що Олімпіада перш за все створена для об'єднання. Тут серед спортсменів немає якоїсь ворожнечі. Ми тут робимо одну спільну справу – розвиваємо лижні перегони у всьому світі. Тому я думаю, що це питання для спортсменів недоречне. Нехай ці питання вирішують політики", – цитує Слєпцова championat.com.

А потім Большунов додав: "Все-таки Олімпійські ігри – це велике свято".

Загроза з боку Росії