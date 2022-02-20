Ще одна жертва китайської кухні: американка мало не померла на фініші супермарафону

Остання лижна гонка у програмі Олімпійських ігор ледь не закінчилася трагедією для американської спортсменки Джессіки Діггінс

Джессіка Діггінс віддала всі сили в останній гонці Олімпіади / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Американська лижниця Джессіка Діггінс завоювала срібні медалі у лижному марафоні на 30 км вільним стилем на Олімпіаді-2022.

Але виснажлива гонка забрала у спортсменки останні сили і після перетину фінішу вона впала у напівнепритомному стані. На допомогу американці кинулися медики, які надали першу допомогу.

Реклама

"Гонка вийшла емоційною. Це була одна з найскладніших речей, які я робила за своє життя, особливо тому, що 30 годин тому у мене було харчове отруєння. Саме тому я думала, що помру на фініші (сміється). Ноги зводило судомою всі останні 17 км дистанції. Не знаю, як я дісталася фінішу. Це разюче. Всі останні краплі моєї енергії пішли на цю гонку. Але нас так добре підтримували вболівальники, що я подумала, що не можу здатися, сьогодні я мала віддати все, що в мене було. Я справді дуже, дуже старалася.

Коли я прокинулася вчора вранці, практично все, що я їла, виходило з мене назад. Тому майже весь день провела в ліжку та змушувала себе їсти. На щастя, все було не зовсім погано, але 24 години тому я почувалася не дуже.

Реклама

Можливо, це була найкраща моя гонка за все життя, не брехатиму. Крім того, вона була однією з найважчих за все моє життя. Це були емоційні американські гірки, але я така щаслива, що доїхала до фінішу. Завоювати медалі у спринті та дистанційній гонці – для мене межа мрій. Я все своє життя намагаюся бути спортсменом-універсалом, тож це правда круто", – цитує Діггінс championat.com.

Реклама

Додамо, що для Діггінс це друга нагорода Ігор. Також американка стала бронзовою призеркою особистого спринту.

Раніше ми розповідали, як через проблеми з животом норвезький чемпіон не зміг завершити супермарафон на Іграх у Пекіні. Спортсмен міг отруїтися місцевою їжею.

Читайте також: Підсумковий медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні