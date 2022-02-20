Еще одна жертва китайской кухни: американка чуть не умерла на финише супермарафона

Последняя лыжная гонка в программе Олимпийских игр едва не закончилась трагедией для американской спортсменки Джессики Диггинс

Джессика Диггинс отдала все силы в последней гонке Олимпиады / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Американская лыжница Джессика Диггинс завоевала серебряные медали в лыжном марафоне на 30 км свободным стилем на Олимпиаде-2022.

Но изнурительная гонка отняла у спортсменки последние силы и после пересечения финиша она упала в полуобморочном состоянии. На помощь американке бросились медики, которые оказали ей первую помощь.

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"Гонка вышла эмоциональной. Это была одна их самых сложных вещей, что я делала за свою жизнь, особенно потому, что 30 часов назад у меня было пищевое отравление. Именно поэтому я думала, что умру на финише (смеется). Ноги сводило судорогой все последние 17 км дистанции. Не знаю, как я добралась до финиша. Это поразительно. Все последние капли моей энергии ушли на эту гонку. Но нас так хорошо поддерживали болельщики, что я подумала, что не могу сдаться, сегодня я должна была отдать все, что у меня было. Я правда очень, очень старалась.

Когда я проснулась вчера утром, практически все, что я ела, выходило из меня обратно. Поэтому почти весь день провела в постели и заставляла себя есть. К счастью, все было не совсем плохо, но 24 часа назад я чувствовала себя не очень.

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Возможно, это была лучшая моя гонка за всю жизнь, не буду лгать. Кроме того, она была одной из самых тяжелых за всю мою жизнь. Это были эмоциональные американские горки, но я так счастлива, что доехала до финиша. Завоевать медали в спринте и дистанционной гонке – для меня предел мечтаний. Я всю свою жизнь стараюсь быть спортсменом-универсалом, так что это правда круто", – цитирует Диггинс championat.com.

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Добавим, что для Диггинс это вторая награда Игр. Также американка стала бронзовым призером личного спринта.

Ранее мы рассказывали, как из-за проблем с животом норвежский чемпион не смог завершить супермарафон на Играх в Пекине. Спортсмен мог отравиться местной пищей.

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