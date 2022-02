Без шансів на перемогу: українські фігуристи залишились без медалей у танцях на льоду

Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно комплект нагород у танцях на льоду. Вперше за останні 12 років українська пара виступила у довільному танці.

Перша частина змагань відбулася 12 лютого, де пари відкатали ритм-танці. Тоді українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін здобули 65,5 балів за свій виступ і посіли 20-те місце. Цей результат дозволив парі кваліфікуватись у другу частину змагань.

Довільний танець Назарової та Нікітіна судді оцінили у 97.34 балів, що є 18-м результатом. Але сумарна оцінка за два дні змагань не дозволила нашим спортсменам піднятися вище 20-го місця.

Олімпійськими чемпіонами стали французи Габріела Пападакіс і Гійом Сізерон, срібло у представників команди РОК Вікторії Синіциної та Микити Кацалапова, а бронза дісталася американцям Медісон Хаббелл та Закарі Донохью.

Incredible! Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron #Gold in the #FigureSkating ice dance in dominant fashion!



#Beijing2022 | @EquipeFRA