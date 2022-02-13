Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 13 лютого

У неділю, 13 лютого, на зимових Іграх-2022 у Пекіні розіграли сім комплектів медалей у п'яти видах спорту – гірських лижах, лижних перегонах, біатлоні, шорт-треку та ковзанярському спорті

Американка Джексон - чемпіонка у ковзанярському спринті / Фото: Reuters

Черговий олімпійський день у Пекіні минув без нагород для України, а в одноосібні лідери медального заліку Ігор-2022 вибралася Норвегія, яка випередила Німеччину.

Олімпіада-2022. Усі медалісти 13 лютого

Гірськолижний спорт

Гігантський слалом, чоловіки

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1. Марко Одерматт (Швейцарія)

2. Жан Краньєц (Словенія)

3. Матьє Февр (Франція)

Лижні гонки

Естафета, чоловіки

1. РОК

2. Норвегія

3. Франція

Біатлон

Гонка переслідування, жінки

1. Марте Ройселанн (Норвегія)

2. Ельвіра Еберг (Швеція)

3. Тіріль Екгофф (Норвегія)

Гонка переслідування, чоловіки

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1. Кентен Фійон-Має (Франція)

2. Тар'єй Бо (Норвегія)

3. Едуард Латипов (РОК)

Шорт-трек

Естафета, 3000 м, жінки

1. Нідерланди

2. Південна Корея

3. Китай

500 м, чоловіки

1. Лю Шаоан (Угорщина)

2. Костянтин Івлієв (РК)

3. Стівен Дюбуа (Канада)

Ковзанярський спорт

500 м, жінки

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1. Ерін Джексон (США)

2. Міхо Такагі (Японія)

3. Ангеліна Голікова (РОК)

Золото біатлоністки Ольсбю-Ройселанн вивело Норвегію в лідери загального заліку / Фото: Reuters

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 13 лютого

Раніше ми писали про вчинок дня на Олімпіаді. Наша біатлоністка Анастасія Меркушина після фінішу зігрівала Аліну Стремоус із Молдови, у якої так замерзли руки, що вона не могла зняти лижі.

Ігри-2022 триватимуть ще тиждень, до 20 лютого.