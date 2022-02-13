Все медалисты Олимпиады в Пекине 13 февраля

В воскресенье, 13 февраля, на зимних Играх-2022 в Пекине разыграли семь комплектов медалей в пяти видах спорта – горных лыжах, лыжных гонках, биатлоне, шорт-треке и конькобежном спорте

Американка Джексон - чемпионка в конькобежном спринте / Фото: Reuters

Очередной олимпийский день в Пекине прошел без наград для Украины, а в единоличные лидеры медального зачета Игр-2022 вышла Норвегия, обошедшая Германию.

Олимпиада-2022. Все медалисты 13 февраля

Горнолыжный спорт

Гигантский слалом, мужчины

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1. Марко Одерматт (Швейцария)

2. Жан Краньец (Словения)

3. Матье Февр (Франция)

Лыжные гонки

Эстафета, мужчины

1. РОК

2. Норвегия

3. Франция

Биатлон

Гонка преследования, женщины

1. Марте Ройселанн (Норвегия)

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Тириль Экхофф (Норвегия)

Гонка преследования, мужчины

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1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Тарьей Бе (Норвегия)

3. Эдуард Латыпов (РОК)

Шорт-трек

Эстафета, 3000 м, женщины

1. Нидерланды

2. Южная Корея

3. Китай

500 м, мужчины

1. Лю Шаоан (Венгрия)

2. Константин Ивлиев (РОК)

3. Стивен Дюбуа (Канада)

Конькобежный спорт

500 м, женщины

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1. Эрин Джексон (США)

2. Михо Такаги (Япония)

3. Ангелина Голикова (РОК)

Золото биатлонистки Олсбю-Ройселанн вывело Норвегию в лидеры общего зачета / Фото: Reuters

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 13 февраля

Ранее мы писали о поступке дня на Олимпиаде. Наша биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша согревала Алину Стремоус из Молдовы, у которой настолько замерзли руки, что она не могла снять лыжи.

Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля.