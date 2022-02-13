Все медалисты Олимпиады в Пекине 13 февраля

Очередной олимпийский день в Пекине прошел без наград для Украины, а в единоличные лидеры медального зачета Игр-2022 вышла Норвегия, обошедшая Германию.
Олимпиада-2022. Все медалисты 13 февраля
Горнолыжный спорт
Гигантский слалом, мужчины
- 1. Марко Одерматт (Швейцария)
- 2. Жан Краньец (Словения)
- 3. Матье Февр (Франция)
Лыжные гонки
Эстафета, мужчины
Далее по теме
- 1. РОК
- 2. Норвегия
- 3. Франция
Биатлон
Гонка преследования, женщины
- 1. Марте Ройселанн (Норвегия)
- 2. Эльвира Эберг (Швеция)
- 3. Тириль Экхофф (Норвегия)
Гонка преследования, мужчины
- 1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
- 2. Тарьей Бе (Норвегия)
- 3. Эдуард Латыпов (РОК)
Шорт-трек
Эстафета, 3000 м, женщины
- 1. Нидерланды
- 2. Южная Корея
- 3. Китай
500 м, мужчины
- 1. Лю Шаоан (Венгрия)
- 2. Константин Ивлиев (РОК)
- 3. Стивен Дюбуа (Канада)
Конькобежный спорт
500 м, женщины
- 1. Эрин Джексон (США)
- 2. Михо Такаги (Япония)
- 3. Ангелина Голикова (РОК)
Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 13 февраля
Ранее мы писали о поступке дня на Олимпиаде. Наша биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша согревала Алину Стремоус из Молдовы, у которой настолько замерзли руки, что она не могла снять лыжи.
Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля.