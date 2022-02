Без шансов на победу: украинские фигуристы остались без медалей в танцах на льду

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект наград в танцах на льду. Впервые за последние 12 лет украинская пара выступила в произвольном танце.

Первая часть соревнований состоялась 12 февраля, в которой пары откатали ритм-танцы. Тогда украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин получили 65,5 баллов за свое выступление и заняли 20-е место. Этот результат позволил паре квалифицироваться во вторую часть соревнований.

Произвольный танец Назаровой и Никитина судьи оценили в 97.34 баллов, что является 18-м результатом. Но суммарная оценка за два дня соревнований не позволила нашим спортсменам подняться выше 20-го места.

Олимпийскими чемпионами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, серебро у представителей команды РОК Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Incredible! Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron take the #Gold in the #FigureSkating ice dance in dominant fashion!



#Beijing2022 | @EquipeFRA