Без шансов на победу: украинские фигуристы остались без медалей в танцах на льду

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин выступили в произвольной программе танцев на льду

Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект наград в танцах на льду. Впервые за последние 12 лет украинская пара выступила в произвольном танце.

Первая часть соревнований состоялась 12 февраля, в которой пары откатали ритм-танцы. Тогда украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин получили 65,5 баллов за свое выступление и заняли 20-е место. Этот результат позволил паре квалифицироваться во вторую часть соревнований.

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Произвольный танец Назаровой и Никитина судьи оценили в 97.34 баллов, что является 18-м результатом. Но суммарная оценка за два дня соревнований не позволила нашим спортсменам подняться выше 20-го места.

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Олимпийскими чемпионами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, серебро у представителей команды РОК Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Incredible! Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron take the #Gold in the #FigureSkating ice dance in dominant fashion!



#Beijing2022 | @EquipeFRA — Olympics (@Olympics) February 14, 2022

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Фигурное катание. Танцы на льду

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226.98

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (РОК) – 220.51

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 218.02

20. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 162.87

Стоит отметить, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд по сумме программ. Их результат составил 226,98 балла. Предыдущий рекорд принадлежал им же. Он был установлен на Гран-при Японии в 2019 году — 226,61 балла.

Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля. После 13 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.