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Страшна травма бійця ММА. Він не зможе ходити три місяці

3 березня, 10:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дін Максвелл зламав ногу під час бою

В австралійському Сіднеї відбувся вечір змішаних єдиноборств Urban Fight Night 24, де в головному поєдинку зійшлися важковаговики Дін Максвелл і Реймент Рендалл.

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У першому раунді Максвелл регулярно перевіряв суперника лоукіками і двічі за 20 секунд вдарив його по коліну. Бійці на старті поєдинку йшли в розмін ударами, поки Рендалл не вдарив Діна у відповідь.

Максвелл страшно підвернув щиколотку і звалився на канвас. Реймент підлетів, щоб добити його кулаками і відправити в нокаут, але Максвелл замахав руками і визнав поразку. Суддя відтягнув Рендалла від бійця і зафіксував програш.

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Промоутер, колишній боєць UFC Суман Мохтарян, розповів в інтерв'ю MMA Junkie, що у Максвелла перелом малогомілкової і великогомілкової кісток. Бійцеві потрібна була операція з установкою пластини, він не зможе ходити протягом трьох місяців.

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