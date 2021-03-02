Український боєць UFC дізнався ім'я першого суперника і дату поєдинку

З'явилася нова дата дебюту 28-річного українця Дениса Бондаря в UFC. Нагадаємо, на початку лютого українського "Психа" не пустили в США через проблеми з візою. Через це перший поєдинок харків'янина в елітному дивізіоні змішаних єдиноборств відстрочили на три з половиною місяці. Хоча сам він спочатку сподівався, що пауза не буде такою тривалою.

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Тепер Бондар повинен вийти в "клітку" 22 травня в Лас-Вегасі. Про це повідомило агентство Raw Sports Entertainment.

Суперником Дениса буде американець Віктор Родрігес. Під егідою UFC він провів 10 поєдинків, в яких здобув сім перемог і тричі програвав. Причому, минулої осені він був нокаутований Едріеном Янезом уже в першому раунді.

Бондар ставав чемпіоном в WWFC, а також є чемпіоном світу-2019 з ММА серед любителів. На його рахунку 13 боїв, 12 з яких він виграв. Раніше ми повідомляли, що українець Бондар підписав контракт з UFC.

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Боєць UFC Клаудія Гаделія тренується в бронежилеті Відео: Instagram

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