Жуткая травма бойца ММА. Он не сможет ходить три месяца

Дин Максвелл сломал ногу во время боя

В австралийском Сиднее состоялся вечер смешанных единоборств Urban Fight Night 24, где в главном поединке сошлись тяжеловесы Дин Максвелл и Рэймент Рэндалл.

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В первом раунде Максвелл регулярно проверял соперника лоукиками и дважды за 20 секунд пнул его по колену. Бойцы на старте поединка шли в размен ударами, пока Рэндалл не лягнул Дина в ответ.

Максвелл страшно подвернул лодыжку и рухнул на канвас. Рэймент подлетел, чтобы добить его кулаками и отправить в нокаут, но Максвелл замахал руками и признал поражение. Судья оттащил Рэндалла от бойца и зафиксировал проигрыш.

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Промоутер, бывший боец UFC Суман Мохтарян, рассказал в интервью MMA Junkie, что у Максвелла перелом малоберцовой и большеберцовой костей. Бойцу потребовалась операция с установкой пластины, он не сможет ходить на протяжении трех месяцев.

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