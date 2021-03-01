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Боец UFC вышел на чемпионский бой пьяным. Было много крови

1 марта, 10:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пауло Коста сделал сенсационное признание

В сентябре прошлого года нигериец Исраэль Адесанья нокаутировал бразильца Пауло Косту и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. Поединок состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

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Рефери остановил бой во втором раунде, зафиксировав победу 31-летнего Адесаньи техническим нокаутом. Для Косты это было первое поражение в смешанных единоборствах.

Теперь бразилец рассказал почему проиграл бой. Оказалось, что он вышел в октагон пьяным.

"Я не мог долго заснуть, ожидая, что в 9 утра будет бой. Для этого надо встать в 5 часов, чтобы размяться, собраться и забинтовать руки. Я никого не виню, я виноват сам, не спал 24 часа перед боем. У меня в номере стояла бутылка вина, я сначала выпил стакан, но оно не сработало, и я решил выпить второй, а затем и всю бутылку", – цитирует Косту allboxing.ru.

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Ранее мы писали, что украинский боец-сепаратист Никита Крылов проиграл россиянину Магомеду Анкалаеву на турнире UFC FIGHT NIGHT 186. Все судьи отдали предпочтение российскому бойцу.

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