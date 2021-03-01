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Боєць UFC вийшов на чемпіонський бій п'яним. Було багато крові

1 березня, 10:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пауло Коста зробив сенсаційне зізнання

У вересні минулого року нігерієць Ісраель Адесанья нокаутував бразильця Пауло Косту і захистив титул чемпіона UFC у середній вазі. Поєдинок відбувся на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі.

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Рефері зупинив бій у другому раунді, зафіксувавши перемогу 31-річного Адесаньї технічним нокаутом. Для Кости це була перша поразка в змішаних єдиноборствах.

Тепер бразилець розповів чому програв бій. Виявилося, що він вийшов в октагон п'яним.

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"Я не міг довго заснути, чекаючи, що в 9 ранку буде бій. Для цього треба встати о 5 годині, щоб розім'ятися, зібратися і забинтувати руки. Я нікого не звинувачую, я винен сам, не спав 24 години перед боєм. У мене в номері стояла пляшка вина, я спочатку випив склянку, але воно не спрацювало, і я вирішив випити другу, а потім і всю пляшку" , – цитує Косту allboxing.ru.

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Раніше ми писали, що український боєць-сепаратист Микита Крилов програв росіянину Магомеду Анкалаевуна турнірі UFC FIGHT NIGHT 186. Всі судді віддали перевагу російському бійцеві.

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MMA UFC змішані єдиноборства
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