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Завалив росіянина і помер: загадкова смерть американця

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 грудня, 20:57
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Помер колишній боєць промоушенів Bellator і PFL Джордан Янг – висхідній зірці змішаних єдиноборств було лише 27 років
Джордан Янг
Джордан Янг / Фото: Twitter

Про смерть 27-річного американця Джордана Янга повідомив його тренер Дерік Сантос.

Як інформує MMA Junkie, причина смерті поки що не зрозуміла.

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Зазначимо, що не далі як 27 жовтня, у Холівуді, штат Флорида, Джордан Янг ефектно нокаутував росіянина Омарі Ахмедова, заваливши того правим аперкотом.

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Раніше ми писали, що помер легендарний тенісист – екс-перша ракетка світу. Іспанцю Мануелю Сантані було 83 роки.

Мануель Сантана
Мануель Сантана / Фото: ISCSPAIN.COM

Також ми розповідали, що не стало символа Динамо суперфана Парамона.

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Парамон
Парамон / Фото: FootBoom

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