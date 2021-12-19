Вырубил россиянина и умер: загадочная смерть американца

Джордан Янг / Фото: Twitter
О смерти 27-летнего американца Джордана Янга сообщил его тренер Дерик Сантос.
Как информирует MMA Junkie, причина смерти пока что не ясна.
Отметим, что не далее как 27 октября, в Холливуде, штат Флорида, Джордан Янг эффектно нокаутировал россиянина Омари Ахмедова, завалив того правым апперкотом.
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Мануэль Сантана / Фото: ISCSPAIN.COM
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Парамон / Фото: FootBoom