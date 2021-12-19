Вырубил россиянина и умер: загадочная смерть американца

Скончался бывший боец промоушенов Bellator и PFL Джордан Янг – восходящей звезде смешанных единоборств было всего 27 лет

Джордан Янг / Фото: Twitter

О смерти 27-летнего американца Джордана Янга сообщил его тренер Дерик Сантос.

Как информирует MMA Junkie, причина смерти пока что не ясна.

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Отметим, что не далее как 27 октября, в Холливуде, штат Флорида, Джордан Янг эффектно нокаутировал россиянина Омари Ахмедова, завалив того правым апперкотом.

ВИДЕО НОКАУТА

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Ранее мы писали, что умер легендарный теннисист – экс-первая ракетка мира. Испанцу Мануэлю Сантане было 83 года.

Мануэль Сантана / Фото: ISCSPAIN.COM

Также мы рассказывали, что не стало символа Динамо суперфана Парамона.

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