Помер легендарний тенісист – екс-перша ракетка світу

Один із найвидатніших спортсменів Іспанії ХХ століття помер у суботу, 11 грудня, у Марбельї, повідомляє madrid-open.com.
В останні роки життя Сантана був почесним президентом Мастерса у Мадриді, а також його першим директором. На честь іспанця названо центральний корт турніру.
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За свою спортивну кар'єру Мануель виграв два чемпіонські титули на Ролан Гаррос (1961, 1964), і по одному на US Open (1965) та Вімблдоні (1966).
У 1963 році Сантана в парі з Роєм Емерсон ставав переможцем Ролан Гаррос у парному розряді.
Також іспанець є олімпійським чемпіоном Мехіко-1968 в одиночці. Там же він виграв срібло у парі.
В 1984 році Мануеля Сантану ввели в Міжнародний зал тенісної слави.
Сантана зіграв важливу роль у тому, щоб Мадрид став місцем проведення однієї з найважливіших подій у тенісному календарі – Madrid Open.
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