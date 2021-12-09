Помер один із символів Динамо – суперфан Парамон

Відомий уболівальник "біло-синіх" та збірної України помер на 67-му році життя, повідомляється на сторінці ультрас киян White Blue Team Facebook.
Причина смерті не повідомляється.
Нагадаємо, у січні 2020 року Парамон потрапив до столичної лікарні у дуже тяжкому стані. Він упав біля свого будинку і сильно вдарився головою об асфальт. Після доби коми, Заборовський прийшов до тями, але втратив зір та координацію рухів.
Додамо, що Парамон багато років спостерігав за матчами київського Динамо прямо через ворота. Подейкують, йому заборонили наближатися до краю поля після інциденту у 2011 році. Тоді суперфан, роздратований вилученням динамівця Андрія Шевченка в матчі Ліги Європи з Брагою, спробував штовхнути одного із суддів ногою.