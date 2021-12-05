5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚽ Шевченко vs Ювентус: онлайн 🔱 Вагнергейт Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Кривдник Ломаченка мало не помер: сам підтвердив

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
5 грудня, 18:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бій проти австралійця Джорджа Камбососа, програний роздільним рішенням суддів, міг справді коштувати американцеві Теофімо Лопесу життя
/ Фото: Getty Images

Теофімо Лопес, який рік тому здолав Василя Ломаченка, а днями сенсаційно програв Джорджу Камбососу, підтвердив, що у другому з цих поєдинків ледве не вирушив на той світ.

"Моє здоров'я не є виправданням, це просто ФАКТ! Я майже помер за людей, яким немає до нас діла. Усе, з чим нас асоціюють, це знак долара. Що ж, тебе критикуватимуть у будь-якому разі, що б ти не зробив!"

"Боже, дякую тобі, що дав мені ще пожити, щоб у мого сина був батько", – написав Теофімо Лопес у Instagram.

Реклама

Раніше лікар Лінда Даль, яка оглядала Лопеса після листопадового поєдинку з Камбососом, заявила, що Теофімо був на волосинці від смерті – у нього міг статися колапс легені, якби він пропустив удар у шию або груди.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу
Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Додамо, що після бою з Камбососом Лопес піднімається з легкої в першу напівсередню вагу і там готовий провести реванш із Василем Ломаченком.

Реклама

Проте в українця інші плани – здолати 11 грудня Річарда Коммі та зустрітися за чемпіонський титул у легкому дивізіоні. з Камбососом чи Девіном Хейні.

Хейні, Камбосос і Ломаченко
Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Зоря
17
36:18
35
4
Дніпро-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
16
11:27
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Неділя, 5 грудня
1:0
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти