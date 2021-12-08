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Помер скандальний український тренер, який вважав себе патріотом Росії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
8 грудня, 09:32
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У середу, 8 грудня, на 62-му році життя помер колишній головний тренер ужгородського Закарпаття та ексгравець луганської Зорі Ігор Гамула
Ігор Гамула
Ігор Гамула / Фото: Офіційний сайт ФК "Ростов"

Про смерть Ігоря Гамули повідомив ФК Ростов, де фахівець працював із 2011 по 2020 роки.

Причини смерті українця, який прийняв російське громадянство, не називаються.

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Останнім місцем роботи Гамули, уродженця Алчевська, був аматорський клуб Геракліон, що виступає у чемпіонаті Москви.

Ігор Гамула
Ігор Гамула

Як гравець Гамула виступав за луганську Зорю, ростовський СКА, з яким виграв Кубок СРСР, Ростсільмаш (нині – Ростов), волгодонський Атоммаш, херсонські Кристал і Таврію.

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Крім Ростова, у різний час тренував українські команди Таврія та Закарпаття, російський Чорноморець, латвійську Даугаву.

Гамула був відомий одіозними пресконференціями.

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При цьому на питання, ким себе відчуває – українцем чи росіянином – відповідав: "Звісно, росіянином. Я патріот Росії".

Яким був Гамула. Увага, є ненормативна лексика!

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