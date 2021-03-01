Вбивця з Росії мріє померти, як гладіатор

Російський боєць змішаних єдиноборств Расул Мірзаєв розповів про свою мрію. Вона дуже дивна.

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"У мене така мрія – померти в клітці. Бої – це моє життя, це моя робота. З самого дитинства цим займаюся і, власне, це мрія моя – померти в клітці. Це немов гладіаторські бої: воїн виходить і вмирає. Що може бути ще краще?" , – заявив спортсмен в інтерв'ю "СЕ".

34-річний Мірзаєв в змішаних єдиноборствах провів 21 бій – 18 перемог і 3 поразки.

Мірзаєв – вбивця

Нагадаємо, що вночі 13 серпня 2011 року близько нічного клубу "Гараж" Расул Мірзаєв після словесної перепалки завдав короткий удар в щелепу 19-річному Івану Агафонову. При падінні Іван вдарився потилицею об асфальт, втратив свідомість, але незабаром прийшов до тями. Друзі доставили потерпілого в лікарню. Після огляду лікарі поставили діагноз: набряк мозку і подальший набряк легенів. Незабаром Іван впав у кому. У ніч на 18 серпня він помер, не приходячи до тями.

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27 листопада 2012 суд засудив Мірзаєва до 2 років обмеження волі та звільнив його в залі суду, оскільки один день позбавлення волі в слідчому ізоляторі прирівнюється до двох днів обмеження волі. Отже, на момент винесення вироку Мірзаєв повністю відбув призначене судом покарання, і понад те провів три місяці під вартою, за що йому були принесені вибачення.

Нагадаємо, стала відома причина поразки Пауло Кости в бою за звання чемпіона UFC. Бразилець програв нокаутом Ісраелю Адесаньє. А потім зізнався, що випив перед поєдинком пляшку вина.

Раніше ми писали, що український боєць-сепаратист Микита Крилов програв росіянину Магомеду Анкалаєву на турнірі UFC FIGHT NIGHT 186. Всі судді віддали перевагу російському бійцеві.

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