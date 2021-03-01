Антихристиянський вид спорту! У Росії ополчилися на бої без правил

Незважаючи на велику кількість російських бійців в змішаних єдиноборствах, в РФ "бої без правил" вважаються антихристиянським спортом. Так, голова Патріаршої комісії у справах фізичної культури і спорту митрополит Мурманський і Мончегорский Митрофан заявив, що бої без правил не відповідають цінностям християнства.

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"Щодо побити суперника – це відноситься більше до страшного, кривавого спорту, який називається "бої без правил". Я вважаю, що це антихристиянський вид спорту. Там зневажаються фундаментальні моральні цінності. Там б'ють лежачого, причому треба повалити, щоб добити. Це не те ж саме, що виграти в спорті за очками: провів прийом, отримав очки. Релігія – це звід правил, етичних норм. А в боях без правил вони відкинуті", – цитує Митрофана Р-Спорт.

Нурмагомедов – Гейджи / Фото: Twitter

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