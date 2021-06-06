"Охоронець Путіна" побив бразильця в Лас-Вегасі

Російський боєць змішаних єдиноборств Муслім Саліхов переміг одноголосним рішенням суддів бразильця Франціско Тріналдо на турнірі UFC Vegas 28

Муслим Саліхов переміг Тріналдо

У Лас-Вегасі завершився турнір змішаних єдиноборств UFC Vegas 28. В рамках андеркарда російський боєць Муслім Саліхов зустрічався з бразильцем Франціско Тріналдо.

Читайте також: Український грузин Долідзе на прохання мами побив поліцейського в США

36-річний Муслім Саліхов після одного з турнірів в Китаї отримав там прізвисько "Охоронець Путіна" через те, що Саліхов переміг хлопця, який раніше виграв у охоронця з Кремля.

І цього разу Муслім здобув перемогу. Бій тривав усі три раунди і завершився перемогою Саліхова одноголосним рішенням суддів – 30-27, 30-27, 30-27.

В тренді Скандал через нову форму збірної України: Маркевич гостро відповів Росії

Саліхов здобув 18-ту перемогу в кар'єрі за двох поразок. Тріналдо програв 8-й бій з 36.

Дивіться також: "Ви повинні бути обережними": дівчина з ММА показала танець у крихітному бікіні