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"Охоронець Путіна" побив бразильця в Лас-Вегасі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 червня, 09:20
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Російський боєць змішаних єдиноборств Муслім Саліхов переміг одноголосним рішенням суддів бразильця Франціско Тріналдо на турнірі UFC Vegas 28
Муслим Саліхов переміг Тріналдо
Муслим Саліхов переміг Тріналдо

У Лас-Вегасі завершився турнір змішаних єдиноборств UFC Vegas 28. В рамках андеркарда російський боєць Муслім Саліхов зустрічався з бразильцем Франціско Тріналдо.

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36-річний Муслім Саліхов після одного з турнірів в Китаї отримав там прізвисько "Охоронець Путіна" через те, що Саліхов переміг хлопця, який раніше виграв у охоронця з Кремля.

І цього разу Муслім здобув перемогу. Бій тривав усі три раунди і завершився перемогою Саліхова одноголосним рішенням суддів – 30-27, 30-27, 30-27.

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Саліхов здобув 18-ту перемогу в кар'єрі за двох поразок. Тріналдо програв 8-й бій з 36.

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