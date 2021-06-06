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"Телохранитель Путина" избил бразильца в Лас-Вегасе

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 июня, 09:20
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Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов победил единогласным решением судей бразильца Франциско Триналдо на турнире UFC Vegas 28
Муслим Салихов победил Триналдо
Муслим Салихов победил Триналдо

В Лас-Вегасе завершился турнир смешанных единоборств UFC Vegas 28. В рамках андеркарда российский боец Муслим Салихов встречался с бразильцем Франциско Триналдо.

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36-летний Муслим Салихов после одного из турниров в Китае получил там прозвище "Телохранитель Путина" из-за того, что Салихов победил парня, который ранее выиграл у охранника из Кремля.

И на сей раз Муслим добыл победу. Бой продлился все три раунда и завершился победой Салихова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

В тренде

Салихов одержал 18-ю победу в карьере при двух поражениях. Триналдо проиграл 8-й бой из 36.

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