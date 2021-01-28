"Стріляйте по вертольотах, вони поширюють коронавірус": боєць ММА отримав строк в Казахстані

Бійця змішаних єдиноборств з Казахстану Куата Хамітова засудили до шести місяців обмеження волі. Спортсмен закликав стріляти по вертольотах, які поширюють COVID-19.

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Суд визнав Хамітова винним за статтею "Заклики до активної непокори законним вимогам представників влади і до масових заворушень або провокацій масових заворушень, а так само заклики до насильства над громадянами", повідомляє tengrinews.kz .

У вересні минулого року Хамітова заарештували за його заклики в соцмережах бити співробітників, які проводили дезінфекцію, а також стріляти з автоматів по вертольотах.

"Люди знову почали займатися дезінфекцією, почали труїти народ, тому я всіх прошу: хто побачить цих людей на вулиці – бийте їх, – говорив спортсмен. – Бийте камінням, палицями, щоб люди перестали труїти народ".

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"А хто побачить вертольоти, які літають і поширюють це, у кого вдома є автомати – стріляйте в них. Ми – як на війні. Якщо зупинимо одних людей, то врятуємо тисячі, тому я прошу, щоб кожен робив все можливе, щоб вірус знову не з'явився, і знову вони не почали труїти народ", – підсумував Куат.

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Пізніше Хамітов опублікував нове відео, в якому пояснив, що нікого бити не треба, як і стріляти. А це був всього лише жарт. Але жарт коштувала спортсмену дорого.

Відразу після суду Хамітов оголосив, що створює свою партію. "Партія створюється, щоб почули голос народу! Основна проблема нашої держави, це те, що вони не зважають на думку народу і не чують народ", – заявив боєць.

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