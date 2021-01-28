"Стреляйте по вертолетам, они распространяют коронавирус": боец ММА получил срок в Казахстане

Бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Спортсмен призывал стрелять по вертолетам, которые распространяют COVID-19.

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Суд признал Хамитова виновным по статье "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокациям массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами", сообщает tengrinews.kz.

В сентябре прошлого года Хамитова арестовали за его призывы в соцсетях избивать сотрудников, которые проводили дезинфекцию, а также стрелять из автоматов по вертолетам.

"Люди снова начали заниматься дезинфекцией, начали травить народ, поэтому я всех прошу: кто увидит этих людей на улице – бейте их, – говорил спортсмен. – Бейте камнями, палками, чтобы люди перестали травить народ".

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"А кто увидит вертолеты, которые летают и распространяют это, у кого дома есть автоматы – стреляйте в них. Мы – как на войне. Если остановим одних людей, то спасем тысячи, поэтому я прошу, чтобы каждый делал все возможное, чтобы вирус снова не появился, и снова они не начали травить народ", – подытожил Куат.

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Позже Хамитов опубликовал новое видео, в котором объяснил, что никого бить не надо, как и стрелять. А это была всего лишь шутка. Но шутка стоила спортсмену дорого.

Сразу после суда Хамитов объявил, что создает свою партию. "Партия создается, чтобы услышали голос народа! Основная проблема нашего государства, это то, что они не считаются с мнением народа и не слышит народ", – заявил боец.

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