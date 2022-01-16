Російський Макгрегор здобув першу перемогу в UFC: відео нокауту

Російський боєць змішаних єдиноборств В'ячеслав Борщов здобув перемогу у своєму дебютному поєдинку в UFC. На турнірі UFC on ESPN 32 росіянин нокаутував американця Дакоту Буша

Борщов відбирає частинку слави у Макгрегора / Фото: Колаж: Сьогодні

Буш розпочав поєдинок агресивніше і здавалося, що зараз він нокаутує росіянина. Проте той витримав натиск суперника.

Ближче до кінця раунду Борщов вирівняв положення, а під час однієї з атак різко пробив у печінку, після чого Буш опинився на канвасі.

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Борщов кинувся добивати суперника та змусив рефері зупинити бій.

Це шоста перемога Борщова в MMA і перша – у UFC. Також на його рахунку є одна поразка. Буш програв у 4 рази за 8 перемог. Це був його другий бій у UFC.

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Борщов виступає у змішаних єдиноборствах із звичайним прізвиськом "Слава", хоча йому пішло б "російський Макгрегор". Боєць вибрав собі імідж, що викликає асоціацію зі знаменитим ірландцем.

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