Як таке допустили? Дитину випустили проти професійного бійця MMA. Він його замісив

У Мережі обговорюють кричущий інцидент на одному з турнірів зі змішаних єдиноборств у Великій Британії. У поєдинку зійшовся школяр і суворий боєць вдвічі міцніший за нього

Учасники нерівного бою у Великій Британії / Фото: Колаж: Сьогодні

Звичайно, бій завершився дуже швидко. Підліток одразу впав на канвас, як тільки його опонент пішов в атаку.

Але рефері навіть не думав зупиняти поєдинок, тому другий боєць ще встиг завдати кількох ударів, поки бій таки не зупинили.

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Користувачі запитують, як взагалі допустили проведення такого поєдинку.

Один із коментаторів розповів, що більший хлопець представляє Ісландію. Але оскільки в їхній країні MMA заборонено, їм доводиться їздити битися в інші країни. Він готувався до іншого суперника, але в останній момент той відмовився битися.

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