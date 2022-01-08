Російський боксер помер після брутального нокауту (відео)

26 грудня Саакян боксував проти Ігоря Семерніна. У восьмому раунді суперник завдав точного удару з правої, після чого Саакяна повело, і він упав на канвас.
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Прямо із рингу боксера відвезли до лікарні. Лікарі діагностували у нього набряк головного мозку і кому третього ступеня. Через 11 днів він помер, не приходячи до тями. Про це повідомила його сестра в Instagram.
А наприкінці листопада ми писали, що помер молодий український спортсмен. Він перемагав на чемпіонатах світу та Європи. Два тижні лікарі боролися за життя Борислава Бізу, у каноїста діагностували коронавірус.
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