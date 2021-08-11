Супротивника Лукашенка депортували з Росії і посадили до в'язниці в Білорусі

Белоруссий боєць змішаних єдиноборств Олексій Кудін засуджений до 2,5 років позбавлення волі. Спортсмен визнаний винним в нападі на міліцейських під час протестів в Білорусі

Олексій Кудін засуджений в Білорусі

Кудін був затриманий 12 серпня 2020 року на Центральній площі Молодечно, де проходила акція протесту. Однак сам боєць стверджує, що не брав участі в ній.

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Спортсмена звинувачували за статтею 363 КК (Опір працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок).

За версією слідства, Кудін вдарив рукою по голові двох силовиків. Він не заперечував цього, але говорив, що зробив це для самооборони.

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У листопаді минулого року мав відбутися суд, але Кудін на нього не з'явився, втікши в Росію, після чого його оголосили в розшук.

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Однак спортсмен вибрав не ту країну, щоб ховатися від режиму Лукашенка. Уже в лютому його затримали в Москві, а в липні вислали назад в Білорусь, незважаючи на заборону Європейського Суду з прав людини.

Олексій Кудін – п'ятиразовий чемпіон світу з тайського боксу серед любителів, дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу серед любителів, чемпіон світу з кікбоксингу серед професіоналів, боєць ММА.