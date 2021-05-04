Білоруський спортсмен оголосив голодування на підтримку політв'язнів. Уже втратив 9 кг

/ Фото: Facebook

Срібний призер Олімпіади-2008 у багатоборстві білорус Андрій Кравченко оголосив 10-денне голодування в знак солідарності з політв'язнями. Також спортсмен виставив на аукціон свою золоту медаль чемпіонату Європи 2011 року в закритих приміщеннях.

Реклама

Читайте також: У Білорусі завели кримінальні справи проти спортсменів, які виступали проти Лукашенка

"У мене було якесь внутрішнє спонукання зробити це, тому що репресії не вщухають. Вони тільки посилюються!

Зараз я вільний, але мені боляче за людей, які сидять у в'язниці. У мене ця медаль асоціюється зі стражданням, з болем. Люди в тюрмі страждають, як і я, коли виграв цю медаль"- розповів Кравченко в інтерв'ю Reuters, якого цитує Білоруський Фонд спортивної солідарності в Facebook.

Читайте також: Повернемося в нову Білорусь! Призерка Олімпіади вірить в падіння режиму Лукашенка

Зазначається, що за сім діб спортсмен втратив вже 9,2 кг. Кошти від продажу лота будуть перераховані до Фонду спортивної солідарності. Частина виручених коштів буде перерахована сім'ям політв'язнів.