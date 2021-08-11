11 августа 22:00
Челси --
Вильярреал --
11 августа 19:30
Динамо --
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Металлист 1925 --
14 августа 17:00
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Заря --
Минай --
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15 августа 17:00
Колос --
Рух --
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Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
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Верес --
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Шахтер --
21 августа 19:30
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Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
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Противника Лукашенко депортировали из России и посадили в тюрьму в Беларуси

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 августа, 15:20
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Белоруссий боец смешанных единоборств Алексей Кудин приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Спортсмен признан виновным в нападении на милицейских во время протестов в Беларуси
Алексей Кудин осужден в Беларуси
Алексей Кудин осужден в Беларуси

Кудин был задержан 12 августа 2020 года на Центральной площади Молодечно, где проходила акция протеста. Однако сам боец утверждает, что не участвовал в ней.

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Спортсмена обвиняли по статье 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок).

По версии следствия, Кудин ударил рукой по голове двух силовиков. Он не отрицал этого, но говорил, что сделал это для самообороны.

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В ноябре прошлого года должен был состояться суд, но Кудин на него не явился, сбежав в Россию, после чего его объявили в розыск.

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Однако спортсмен выбрал не ту страну, чтобы скрываться от режима Лукашенко. Уже в феврале его задержали в Москве, а в июле выслали обратно в Беларусь, несмотря на запрет Европейского Суда по правам человека.

Алексей Кудин – пятикратный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей, двукратный чемпион мира по кикбоксингу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, боец ММА.

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И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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